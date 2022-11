Ad Abu Dhabi sarà l'ultima gara in McLaren per l'australiano che - con ogni probabilità - tornerà in Red Bull con il ruolo di terzo pilota. La scuderia di Woking ha omaggiato Ricciardo con un cappello da cowboy con la scritta "Yee-Haw, thanks DR", indossato da tutti i membri del team presenti a Yas Marina. La gara LIVE alle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

