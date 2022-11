Non c'è l'ufficialità, ma come anticipato da Helmut Marko, consulente Red Bull, il pilota australiano tornerà nel team anglo-austriaco nel ruolo di terza guida da condividere con Lawson. Per Daniel, che a Sky Sport F1 ha confermato la trattativa, nessun addio alla Fomula 1 dopo la fine del rapporto con la McLaren. Qui ripercorriamo la sua storia. L'ultimo GP di Abi Dhabi live su Sky, in 4K e in streaming su NOW

VIDEO: IL FUTURO DI RICCIARDO - LA DIRETTA DELLE PROVE LIBERE AD ABU DHABI