Voto alla carriera per Vettel, gara da 10 per Verstappen e Leclerc che vince la sfida con Perez per il 2° posto nel Mondiale piloti. Bene anche Sainz, Ocon, Alonso e Norris. La F1 torna in pista già martedì 22 npvembre, sempre a Yas Marina: ci sono i test, li racconteremo con il Live Blog su Skysport.it

