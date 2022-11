Mancava solo l'ufficialità, che è arrivata tramite i social: Daniel Ricciardo sarà il 3° pilota della Red Bull nel Mondiale 2023. "Torno a casa, è un modo meraviglioso per ricaricarmi e concentrarmi con la miglior squadra in circolazione". Horner: "Lo abbiamo riportato nella famiglia"

Il segreto che tutti conoscevano è stato rivelato: Daniel Ricciardo sarà il 3° pilota della Red Bull nella stagione 2023. L'annuncio è stato dato dalla scuderia campione del mondo attraverso i social. L'australiano torna dunque a Milton Keynes dopo quattro anni spesi tra Reanult e McLaren, in una scuderia in cui ha conquistato 29 podi e 7 vittorie .

Ricciardo: "Rientro nella miglior squadra di Formula 1"

"Il sorriso dice tutto: sono davvero entusiasta di tornare a casa come terzo pilota Red Bull nel 2023. Ho già tanti bei ricordi del mio periodo qui, ma l’accoglienza di Christian, del dottor Marko e di tutto il team è qualcosa che apprezzo sinceramente. Per me personalmente, la possibilità di contribuire e di essere circondato dalla migliore squadra di F1 è estremamente attraente, e mi dà anche un po’ di tempo per ricaricarmi e concentrarmi. Non vedo l’ora di essere con la squadra e di dare il mio supporto nel lavoro al simulatore, nelle sessioni di test e nelle attività commerciali”