Vasseur: "La Ferrari è l'apice del mondo delle corse, non vedo l'ora"

“Sono molto felice e onorato di assumere la guida della Scuderia Ferrari come Team Principal", ha dichiarato Vasseur al sito ufficiale della scuderia. "Per me, un appassionato di motorsport da tutta la vita, la Ferrari ha da sempre rappresentato l'apice del mondo delle corse", prosegue il neo team principal. "Non vedo l'ora di lavorare con il team talentuoso e appassionato di Maranello, per onorare la storia e l’eredità della Scuderia e per conseguire dei risultati per i nostri tifosi in tutto il mondo”, le sue parole.