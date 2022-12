Villeneuve Pironi, il documentario stasera su Sky

Da non perdere stasera il film-documentario Sky Original che esplora l’avvincente storia di due leggende della Formula 1. In esclusiva alle 21.15 su Sky Sport F1 e Sky Documentaries, disponibile on demand Condividi

Arriva a Natale il film documentario Sky Original incentrato sull’avvincente e tragica storia di due leggende della Formula 1, nonché storici rivali, Gilles Villeneuve e Didier Pironi. Prodotto da Sky Italia e Sky Studios e realizzato da Noah Media Group, Villeneuve Pironi sarà in esclusiva su Sky Documentaries e Sky Sport F1 stasera, il 25 dicembre alle 21.15, in streaming solo su NOW e disponibile anche on demand. In onda anche su Sky Sport Uno martedì 27 alle ore 16 e giovedì 29 dicembre alle 14.

La storia delle due leggende leggi anche Ferrari, tutte le monoposto dal 1950 a oggi. FOTO A quarant'anni dalla tragica e nota stagione di F1 del 1982 e con il contributo, per la prima volta, di entrambe le famiglie, il documentario racconta la sorprendente storia dell'icona canadese Gilles Villeneuve e della superstar francese Didier Pironi, uniti dalla passione per la velocità e dalla determinazione a vincere, ma irreparabilmente divisi da un episodio storico e molto controverso intercorso tra loro. Attraverso straordinari filmati d'archivio e interviste esclusive alle famiglie, il documentario esplora le affascinanti vite, le carriere e la teatrale rivalità tra le due icone della Formula 1. Negli anni più pericolosi dell’automobilismo moderno, due coraggiosi compagni e piloti della Ferrari ambivano a vincere il campionato del mondo.

La famiglia Villeneuve (Motorsport Images)

Durante il Gran Premio di San Marino, però, Pironi infranse un accordo non scritto, rubando all'ultimo giro la vittoria al collega e amico Villeneuve. In una trama carica di mistero e intrighi, questo documentario rivela ogni avvincente colpo di scena, scoprendo la verità dietro quell'accordo non scritto sull'ultimo fatidico giro.

Il giorno del matrimonio di Didier Pironi

Filmati d'archivio e interviste esclusive Due generazioni hanno accettato di dare il proprio contributo al film: i figli di Gilles Melanie Villeneuve e Jacques Villeneuve, quest’ultimo ex campione del mondo di Formula 1, e i figli di Didier che portano i nomi dei due piloti, Gilles Pironi e Didier Pironi. Contributi fondamentali vengono resi dalle compagne dei piloti: la moglie di Gilles, Joann Villeneuve e la compagna di Didier, Catherine Goux.

Nel film figurano anche alcuni tra i nomi più importanti nella storia della Formula 1, quali Alain Prost e Sir Jackie Stewart. Il film è diretto da Torquil Jones (14 Vette: scalate ai limiti del possibile, Bobby Robson: più di un manager) e prodotto da John McKenna (14 Vette: scalate ai limiti del possibile, Steve McQueen: una vita spericolata) e dall'ex pilota di Formula 1 Mark Webber.

Alain Prost