Primo "giorno di scuola" per Frederic Vasseur nel ruolo di Team Principal della Ferrari. Oggi, 9 gennaio, il successore di Mattia Binotto ha aperto le porte del proprio ufficio di Maranello per dare il via alla stagione 2023. Settimana prossima anche i piloti torneranno al lavoro

In attesa che i due piloti tornino al lavoro, anche loro a Maranello, dalla prossima settimana. Ma nessuno è stato con le mani in mano, men che meno Leclerc e Sainz che sono in quel momento dell'anno in cui si prepara soprattutto il fisico: il monegasco impegnato a scalare montagne in Val Gardena, lo spagnolo con più classici allenamenti in compagnia di Marc Marquez dopo essere stato anche in Arabia Saudita a tifare papà alla Dakar. Entrambi hanno già parlato con il nuovo capo, ma il nuovo amalgama di gruppo andrà creato al loro ritorno. Equilibri e organizzazione diverse, soprattutto in alcune aree come quella delle strategie. E della politica. Ci si aspetta soprattutto questo adesso da Vasseur. Una dolce ma efficace rivoluzione.