Formula 1

La Ferrari è scesa in pista per la prima volta in questo 2023. È il primo di tre giorni di test a Fiorano con la SF-21: martedì 24 gennaio ha iniziato il terzo pilota Shwartzman con 77 giri, il 25 gennaio toccherà a Carlos Sainz. Assente Giovinazzi, impegnato negli Stati Uniti con la 499P. La nuova livrea della Rossa sarà svelata il prossimo 14 febbraio. Il Mondiale 2023 sarà trasmesso su Sky Sport F1 e in streaming su NOW: si parte il 5 marzo a Sakhir IL CALENDARIO DELLE PRESENTAZIONI