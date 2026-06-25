La Fia ha annunciato l'approvazione, durante l'ultima assemblea generale a Macao, di una proposta per eliminare il numero di mandati che possono ricoprire i vertici della Federazione. In questo modo, il presidente Mohammed Ben Sulayem potrebbe mantenere il suo ruolo per più tempo rispetto ai 12 anni previsti in precedenza dal regolamento della Fia. La Formula 1 è in Austria: il weekend è LIVE su Sky e in streaming su NOW

Con un comunicato pubblicato sul suo sito ufficiale, la Fia ha presentato il resoconto dell'assemblea generale che si è svolta a Macao, in Cina, nella giornata di giovedì 25 giugno. Tra i punti principali dell'assemblea, i membri della Federazione hanno approvato alcune modifiche allo Statuto e al Regolamento interno: il cambiamento più importante sta nell'abolizione dei limiti di mandato per la presidenza della Fia. La proposta, approvata con più del 90% dei voti positivi, si allinea a quanto già accade per i vari Consigli Mondiali e per il Senato. Adesso i vertici della Fia possono restare in carica per un tempo illimitato rispetto a quanto capitava prima (un candidato non poteva ricoprire il proprio ruolo per più di dodici anni, ovvero tre mandati consecutivi da quattro anni ciascuno). Il limite di tre mandati presidenziali era stato stabilito da Jean Todt durante la sua presidenza dal 2009 al 2021. La scelta fa sorridere l'attuale Presidente della Fia, il successore di Todt, Mohammed Ben Sulayem, che potrebbe ricoprire la sua carica anche dopo il 2033, anno in cui sarebbero scaduti i dodici anni di durata massima dell'incarico (è stato eletto nel 2021). L'unico limite che impedisce a Ben Sulayem di poter sognare una presidenza "a vita" della Federazione è di tipo anagrafico: un candidato alla presidenza della Fia, infatti, non può superare i 70 anni di età.