Vasseur: "Piloti saranno trattati allo stesso modo

Il team principal sulle gerachie tra Leclerc e Sainz: "Ho parlato con i piloti, sanno che li tratteremo alla pari.. Se a un certo punto della stagione uno sarà messo molto meglio dell’altro in classifica, dovremo agire di conseguenza. Ma non ci sarà un numero uno in partenza". Qui un estratto dell'intervista "F-Red" realizzata da Carlo Vanzini. La versione integrale stasera alle 21 su Sky Sport F1 e alle 22.45 su Sky Sport Uno

