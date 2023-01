Nico Hulkenberg torna ad essere titolare in F1 dopo aver preso il posto di Mick Schumacher e farà coppia con Kevin Magnussen. Pietro Fittipaldi confermato nel ruolo di terza guida, mentre al comando delle operazioni c'è sempre il team principal Günther Steiner IL GIORNO DELLA HAAS VF-23 - TUTTE LE NOVITA' DELLA F1 2023 Condividi

La Haas è pronta a tuffarsi nella sua settima stagione di Formula 1. Lo fa con delle novità, a partire dal nome MoneyGram Haas F1 Team (per questioni di sponsor) e da Nico Hulkenberg, che ha preso il posto di Mick Schumacher. Per il 35enne pilota tedesco si tratta di un ritorno da titolare su una monoposto dopo l'ultima esperienza in Renault nel 2019 (per il 2020 i team francese annunciò Ocon). Nel 2020 lo abbiamo visto raggiungere in extremis il paddock del Mondiale per sostituire in extremis alcuni piloti positivi al Covid, mentre nel 2021 e nel 2022 è stato riserva in Aston Martin. Nell'ultima stagione, sempre per il Covid, ha preso il posto di Sebastian Vettel in Bahrain e in Arabia Saudita.

La carriera di Hulk Nato a Emmerich am Rhein nel 1987, Nicolas Hulkenberg - che è noto anche come con il diminutivo/soprannome di Hulk - cominciò a correre sui kart nel 1997, quando aveva 10 anni, e nel 2002 vinse il titolo nazionale giovanile di karting tedesco. Nella stagione successiva s'impose nel campionato assoluto. L'esordio in F1 il 10 marzo del 2010 con la Williams da titolare (dopo due anni da collaudatore). Poi le esperienze in Force India (2012 e ancora dal 2014 al 2016 ), Sauber (2013), Renault (2017-2019) e Aston Martin (2021-2022). Nel 2015, inoltre, l'esperienza nel Wec con Porsche.

I numeri di Hulkenberg 184 GP

1 pole

2 giri veloci

521 punti

Miglior piazzamento finale: 7° nel 2018

Kevin Magnussen Come per Hulkenberg, anche quella di Kevin Magnussen è la storia di un ritorno. Era in vacanza negli States la scorsa stagione quando la Haas lo richiamò per prendere il posto di Nikita Mazepin. E il danese non ha deluso, conducendo una stagione grintosa fino alla storica pole position ottenuta in Brasile. Figlio dell’ex pilota di Formula 1 Jan, nel Circus da 2014, questo sarà il suo quinto anno di fila su una Haas. Il 2020 il suo anno peggiore (come per tutto il team) con una sola volta a punti (Ungheria), fino ad annunciare il ritiro. Poi il passaggio all'Endurance (ha corso la 24 Ore di Le Mans con il padre) e il ritorno in F1 nella passata stagione.

La carriera di Magnussen Danese di Roskilde, Magnussen è nato il 5 ottobre del 1982. Prime accelerate sui kart, poi 2008 passò alla Formula Ford (in Danimarca) vincendo nella sua categoria. Nel 2009 il passaggio in Formula Renault. La prima esperienza in Formula 1 con la McLaren ad Abu Dhabi nei test per giovani piloti del novembre 2012. Il 16 marzo 2014 il debutto da titolare con il team britannico (2014-2015), poi la Renault (2016) e la "doppia" esperienza in Haas.



I numeri di Magnussen 142 GP (141 partenze)

1 podio

1 pole

2 giri veloci

183 punti

Miglior piazzamento finale: 9° nel 2018

La conferma di Fittipaldi Terzo pilota della Haas anche per il 2023 sarà Pietro Fittipaldi, che lo scorso 24 gennaio è stato confermato nel doppio ruolodi pilota di pilota di riserva, appunto, e test driver. Confermatissimo anche il team principal Günther Steiner.

