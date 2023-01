Non manca molto ormai al via della nuova stagione di F1. Tra cambi di casacche e nuove formazioni anche ai muretti, al via anche le presentazioni delle monoposto: oggi conosceremo la livrea della nuova Haas: si chiama VF-23

Poco più di 30 giorni e tornerà quest'adrenalina qui, quella della prima partenza dell'anno, fatta di grandi sogni e speranze per tutti. Un mese in cui di certo non ci si annoierà, scandito da un calendario ben preciso fatto di presentazioni, parole e test.

La prima a scoprirsi e darci un assaggio di che abito ha scelto per questo nuovo ballo è la Haas. Il team gestito da Gunther Steiner per ora presentrà solo colori e stile di questa stagione, mentre le fattezze di una monoposto 2023 le vedremo il 3 febbraio da New York, sede scelta dalla Red Bull per iniziare il nuovo anno. Le sorprese potrebbero essere poche comunque, considerando la continuità tecnica che vuole macchine leggermente più alte dal suolo, con fondi che non flettono, di poco più leggere.