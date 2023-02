La Ferrari archivia un anno da record e per i suoi 5.000 dipendenti aumenta il premio annuale di competitività fino a 13.500 euro, il 12,5% in più rispetto ai 12.000 euro del 2021. I risultati finanziari sono in forte crescita con un utile netto di 939 milioni di euro, in aumento del 13% sull'anno precedente, 13.221 consegne totali (+18,5%), e 5 miliardi di ricavi netti (+19,3%.). "Questi dati pongono le basi per un 2023 ancora più forte, alimentato da una persistente domanda elevata dei nostri prodotti in tutto il mondo. Guardiamo avanti con grande fiducia, incoraggiati dai numerosi segnali e risultati di un'azienda in evoluzione" commenta l'amministratore delegato Benedetto Vigna.