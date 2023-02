Il team campione del mondo svela a New York la RB19, la monoposto che scenderà in pista con Verstappen e Perez nel Mondiale 2023. Segui con noi e sui nostri canali social la diretta e i dettagli della vettura! Tutto il Mondiale di F1 è in diretta su Sky dal 5 marzo con la prima gara in Bahrain

Arriva la nuova Red Bull! Il team campione del mondo svela la nuova monoposto - la RB19 - che per il Mondiale 2023 di Formula 1 affiderà ancora alla guida del campione del mondo Max Verstappen e di Sergio Perez. L'evento è in diretta streaming da New York e potete seguirlo qui, sui nostri social e sul canale You Tube di Sky Sport F1. Clicca sul player qui in basso e goditi lo spettacolo!