Serata all'insegna della musica per i ferraristi Charles Leclerc (F1) e Antonio Fuoco (Endurance). Il pilota monegasco ha postato su Instagram una foto che lo ritrae in macchina con il collega prima di raggiungere il Teatro Ariston per l'ultima e decisiva serata del Festival. "Stiamo scaldando la voce...", il suo messaggio scherzoso. Poi il saluto di Amadeus durante la diretta

LA F1 E IL SUO "FESTIVAL" - FERRARI, IL 14 FEBBRAIO LA PRESENTAZIONE