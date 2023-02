AlphaTauri, con Tsunoda la new entry De Vries

Dopo un'annata sottotono il team italo-austriaco vuole tornare protagonista e in questo 2023 si affiderà ancora al giovane pilota giapponese Tsunoda in coppia con una new entry, che ha debuttato in F1 l'anno scorso nel GP di Monza: l'olandese De Vries. La stagione scatta il 5 marzo in Bahrain: tutta live su Sky! IL CALENDARIO DEL MONDIALE 2023 - LE PRESENTAZIONI DEI TEAM Condividi

Archiviato il 9° posto nella classifica costruttori del 2022 l'AlphaTauri rimescola un po' le carte con l'obiettivo di rientrare nel cosiddetto 'mid-field' del Mondiale di F1 puntando sì sulla freschezza di Yuki Tsunoda, ma con una novità al posto di Pierre Gasly (passato all'Alpine): il 28enne olandese Nyck de Vries, che abbiamo già imparato a conoscere nella gara di Monza, lo scorso settembre, quando sostituì ottimamente Alex Albon alla Williams. E allora analizziamo le carriere e le loro storie personali nel dettaglio, con i numeri e qualche curiosità.

Yuki Tsunoda Il giapponese è stato il primo pilota nato nel 2000 a correre in Formula 1, eppure è già alla sua terza annata nel Mondiale e sempre al volante della scuderia italo-austriaca con sede a Faenza, che gli aprì le porte del Circus nel 2021 coronando il sogno di quel bambino di 4 anni che guardava le corse di kart insieme al padre-meccanico al circuito di Nakai. La sua carriera subisce un'accelerazione decisiva nel 2018, quando trionfa nella Formula 4 nipponica, un titolo che gli vale l'ingresso nel Red Bull Junior Team e il debutto nel campionato di Formula 3, chiuso al 9° posto. Nel 2020 il salto in Formula 2 e la consacrazione con tre vittorie, quattro podi e altrettante pole, il premio di miglior rookie e la terza posizione in classifica ad appena 15 lunghezze dall'iridato Mick Schumacher.

Il suo percorso in F1 Personalità e temperamento da vendere (certificati da team radio dai toni fin troppo accesi!), nella stagione d'esordio il simpatico Yuki non tradisce le attese, conquistando 32 punti e chiudendo il 2021 con il suo miglior risultato (quarto posto nell'ultimo appuntamento di Abu Dhabi) confermando la sua crescita costante nel corso dell'anno. Un passo indietro nel 2022, cominciato bene (8° in Bahrein, 7° nella corsa di casa a Imola), ma concluso al 17° posto con 12 punti. Insomma, per lui il 2023 sarà l'anno della verità...

Curiosità Tsunoda è il 18° pilota del Sol Levante nella storia della F1: l'ultimo era stato nel 2014 Kamui Kobayashi (in carriera 75 GP, 125 punti e un 3° posto in Giappone nel 2012 con la Sauber). Prima di lui - in era recente - ricordiamo Kazuki Nakajima, Sakon Yamamoto, Yuji Ide e soprattutto Takuma Sato, 90 gare effettive e un podio con la BAR-Honda (3° nel GP USA del 2004). I primi nipponici in assoluto furono invece Masahiro Hasemi, Kazuyoshi Hoshino e Noritake Takahara, che esordirono nel 1976 sull'allora tracciato del Fuji.

Nyck De Vries L'olandese è un vincente, da sempre. Classe 1995, sui kart era un fenomeno: a 15 anni - grazie ai suoi risultati - era già stato ingaggiato dalla McLaren e Anthony Hamilton (il padre di Lewis) è stato il suo manager dal 2010 al 2012. L'ascesa di Nyck continua sulle monoposto: nel 2014 conquista i campionati Alps ed Eurocup della Formula Renault e nel 2015 chiude al terzo posto nel 3.5 Series, eletto miglior rookie. Nel 2016 partecipa al GP3 con la ART Grand Prix con due successi (Monza e Abu Dhabi) e nel 2017 sbarca in Formula 2: 7° al primo tentativo, 4° al secondo... e campione del mondo nel 2019 - nuovamente al volante della scuderia francese creata da Frederic Vasseur e Nicolas Todt - dopo una super rimonta ai danni di Latifi. Nel 2020 l'avventura in Formula E a bordo della Mercedes, culminata - ça va sans dire - con il trionfo Mondiale, nel 2021.

Formula 1 Dopo l’esperienza nell'elettrico, de Vries rimane con la Mercedes da terzo pilota del team di F1. Supportato dai tedeschi, scende in pista in tre sessioni di prove libere del Mondiale 2022: nel GP di Spagna con la Williams, in Francia con la stessa Mercedes e nel GP d'Italia sull'Aston Martin. E proprio a Monza, Nyck sostituisce alla Williams l'indisponibile Alex Albon - operato d'appendicite - debuttando in gara con il 9° posto e due punti iridati. Niente male!

Curiosità Il 22 novembre del 2022 sale per la prima volta sull'AlphaTauri (alla guida della AT03) per gli Young Driver Test, sullo Yas Marina Circuit, collezionando un record: è la quarta diversa monoposto di F1 nel corso della stessa stagione! Ma anche quella 'definitiva': nel 2023 il suo cuore batterà soltanto per il team di Faenza (oltre che per la compagna Eva, ovviamente).