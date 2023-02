Sainz è chiaro, l'obiettivo è lo stesso espresso da Leclerc: "Quando sei in Ferrari devi vincere. Ma prima serve fare un passo avanti in tante cose. Il disegno è bellissimo, il rosso è più vivo. I primi giri? Ero comodo come sul divano a casa". Poi una battuta su Verstappen: "Secondo me era qui anche lui per sbirciare" COME È ANDATA LA PRESENTAZIONE Condividi

Una giornata "bella" ma anche "speciale". "Il sole, i tifosi, la stampa, i partner. Tutto bellissimo". A dirlo è Carlos Sainz, a Sky Sport, nel giorno di San Valentino e della presentazione della Rossa. Subito uno spunto: "Come la chiamiamo la macchina? Bimba, mi piace. La prima giornata in cui provi una macchina succedono cose, magari si ferma. Invece è andato tutto liscio. Abbiamo spinto un po', perché si spinge sempre, e ci siamo divertiti. Una brava bimba". Al netto del nomignolo, l'obiettivo è unico, come quello di Leclerc intervenuto a Sky poco prima del collega: "In Ferrari l'obiettivo è sempre vincere. È quello di tutta la squadra. Ma serve fare un passo avanti in tante cose. Dobbiamo essere una squadra migliore in gara. La migliore".

"La Ferrari più bella che abbia mai guidato" Sainz è soddisfatto non solo del primo feeling, ma anche del senso estetico della nuova monoposto: "Mi piace. Il disegno è bellissimo, il rosso è più vivo, meno scuro dell'anno scorso. È sicuramente la più bella che abbia mai guidato, anche più bella dell'ultima. Cosa ho voluto sentire come prima cosa? Si prova sempre a mettere un po' di carico nelle curve, e vedere come reagisce. Oggi ho fatto tre giri: il primo per adattarmi, poi ho spinto. Ero comodo come sul divano a casa. Una presentazione del genere è più carismatica di quella degli altri team. Un bel lavoro da parte di tutti. L'hype c'è sempre. Ma il lavoro serio inizia dal Bahrein".

Testa al Mondiale FERRARI Leclerc: "Sensazioni buone. Obiettivo? Vincere" Il Bahrein, appunto, i primi test e poi la prima gara: "Ci penso sì, facciamo un giorno di simulatore alla settimana. Guidi, guidi e guidi. Ma alla fine vuoi andare sulla pista vera. Ci avviciniamo". E sull'ultimo Mondiale: "In questo inverno ho fatto pensieri molto chiari, so dove fare passi avanti. Sono stato molto autocritico".