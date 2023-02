A San Valentino, il giorno degli innamorati, i cuori dei tifosi erano tutti per la nuova Rossa. Via il velo, ecco la SF-23. Subito in pista, Leclerc il primo a guidarla, dopo un testa o croce vinto con Sainz. E c'è un numero che ritorna: 16. Sedici anni dall'ultimo Mondiale di F1 vinto, sedici come sarebbero i titoli Mondiali piloti in caso di un ritorno alla gloria, sedici come, ovviamente, anche il numero di Leclerc: "Sono cinque anni che sono qui, anche se mi sento ancora un giovane - ha detto a Sky Sport -. Dopo ogni sconfitta si impara qualcosa, ora sono più esperto. Abbiamo imparato le lezioni. Ma vogliamo di più, è chiaro per me ed è chiaro per tutti. Vogliamo vincere. Sarà l'obiettivo di quest'anno. Daremo tutto per farcela".