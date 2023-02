Dopo aver trascorso la mattinata in pista al volante della SF23 in occasione del Filming Day, Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno raggiunto i tifosi presenti a Fiorano per fare foto e firmare autografi. Tanti i tifosi accorsi per vedere la nuova monoposto della rossa, che tra pochi giorni farà il proprio esordio nei test in Bahrein. I tifosi hanno anche intonato un coro particolare a Leclerc...

LA NUOVA FERRARI IN PISTA: FOTO E VIDEO DEL FILMING DAY