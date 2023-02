Il pilota brasiliano prenderà il posto di Stroll, assente nei test pre-stagionali a causa di un incidente in bicicletta. Drugovich guiderà l'AMR23 giovedì mattina, mentre nel pomeriggio toccherà a Fernando Alonso. I test saranno in diretta da giovedì a sabato, in diretta su Sky Sport F1 e sul canale YouTube di Sky Sport F1

Sarà Felipe Drugovich il secondo pilota dell'Aston Martin in pista nei test pre-stagionali in Bahrain, in programma da giovedì a sabato sul circuito di Sakhir. Il brasiliano, già pilota di riserva della scuderia e campione in carica della Formula 2, prenderà il posto di Lance Stroll, assente nei test a causa di un incidente in bicicletta. Drugovich guiderà l'AMR23 giovedì mattina, mentre nel pomeriggio toccherà a Fernando Alonso. L'Aston Martin ha comunicato che il programma di venerdì e sabato verrà confermato in un secondo momento. "Guanti messi, andiamo in Bahrain" ha scritto Drugovich sui social.