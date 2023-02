Un muretto a metà: è così che appare quello della Haas al via della stagione di Formula 1 con i test in Bahrain. Una scelta molto minimal - dai 6 posti delle scorse stagioni ai 3 attuali - legata a questioni di budget. Nel cuore della postazione c'è sempre il team principal Steiner, con il team americano che operando questa scelta risparmia 250mila dollari all'anno. Muretto ridotto tutta la stagione per una questione di sostenibilità e anche di budget cap: le figure non più presenti a bordo pista svolgeranno le loro mansioni al box o in altri punti stabiliti dal team.