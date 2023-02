Le parole dello spagnolo dopo il secondo giorno di test in Bahrain: "Fin quando non porterò l'auto al limite non saprò il livello, l'ultimo feeling lo vedremo solo in qualifica e in gara. La nostra priorità è migliorare nel passo gara"

"Non siamo lenti, ma non so quanto veloci rispetto a Red Bull e Mercedes". C'è un cauto ottimismo nelle parole di Carlos Sainz dopo il secondo giorno di test in Bahrain. Lo spagnolo, che aveva chiuso la mattinata a Sakhir al comando, però non si sbilancia sul potenziale effettivo della SF-23: "Fin quando non porterò l'auto al limite non saprò il livello - spiega il pilota della Ferrari - Nei test non vai al limite, il feeling lo vedi solo in qualifica e in gara".