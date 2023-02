Ospite di Carlo Vanzini in cabina di commento per il Day-3 dei test, l'ex pilota e ultimo italiano titolare in Ferrari ha raccontato quelle che sono state le prime impressioni sulla W14: "Alla presentazione mi era piaciuta sicuramente di più rispetto alla precedente. Quella del 2022 era una monoposto fatta quasi 'a pezzi' e spigolosa, mentre con la nuova pensavo avessero trovato le soluzioni migliori, soprattutto per quello sfogo d'aria importante sul cofano motore. E invece i problemi sembrano gli stessi"