Collegamenti live dai muretti con i Team Principal, una nuova rubrica social per i pre gara e Ivan Capelli new entry tra gli ospiti al commento. L’attesa è davvero finita, così vi racconteremo la Formula 1 su Sky a partire dalla gara inaugurale di domenica in Bahrain



Un inverno d'attesa e ora il conto alla rovescia è agli sgoccioli dopo i test in Bahrain. Stanno per riaccendersi i motori delle monoposto di Formula 1 per la stagione 2023 da vivere tutta e in diretta su Sky Sport! Vi porteremo in giro per il mondo raccontandovi live le 23 gare del calendario. In tv, sul sito e sui social non vi faremo perdere nulla di ciò che accadrà in pista e fuori. Su Sky in arrivo tante novità imperdibili!

La F1 in esclusiva su Sky fino al 2027: domenica il via in Bahrain!

Sky sarà la Casa della Formula 1 in esclusiva fino al 2027. Sul canale di riferimento Sky Sport F1 (207, anche in streaming su NOW), ben 23 i Gran Premi in programma nel 2023, tra cui il debutto della gara notturna a Las Vegas e il ritorno del Gran Premio del Qatar. Novità anche per le gare Sprint che raddoppiano: 6 gli appuntamenti che ospiteranno la gara del sabato. Archiviati i test in Bahrain, tutto pronto per scendere in pista per il primo Gran Premio dell’anno sul circuito di Sakhir. Su Sky Sport, oltre al racconto delle corse, ampio spazio all’approfondimento: ogni domenica di gara Fabio Tavelli condurrà Race Anatomy F1, mentre a fine GP da non perdere #SkyMotori, per l’interazione con gli spettatori.