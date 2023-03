Alonso, il veterano

La stagione 2023 comincia subito con un record di longevità, e non è a caso che a metterlo a segno sia Fernando Alonso, 41enne. Il pilota spagnolo è già colui che detiene i record per l’intervallo temporale più lungo tra due GP e tra due GP in testa; è quello con il più alto numero di GP disputati (355), giri percorsi (19153) e km percorsi (95642). Ed ora? Ecco il record stagionale: questa sarà la sua 20^ stagione, una in più di Michael Schumacher e Kimi Raikkonen, detentori del primato. Fernando esordì con la Minardi nel 2001, nel 2002 fu utilizzato come tester, quindi si allontanò nel 2019 e 2020 dopo la sua seconda permanenza in McLaren. In tutte le altre stagioni ha fatto parte del circus. Un altro record lo attende al via: diventerà il primo pilota nella storia con due GP distanziati da più di 22 anni. L’intervallo tra il suo esordio (Australia 2001) e questo GP è di 22 anni e 1 giorno (i 22 anni esatti cadono il sabato delle qualifiche: 4 marzo).