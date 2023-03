Tutto pronto in Bahrain: che attesa per la SF-23

Tutto pronto in Bahrain per accogliere il primo GP della stagione. C'è tanta attesa e curiosità intorno alla Ferrari, uscita dai test con la consapevolezza di avere ancora del potenziale da esprimere. La Red Bull sembra ancora la macchina da battere. Il weekend in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Nel paddock del Bahrain è tutto prontissimo a riaccogliere il colorito gruppo della Formula Uno. Aver avuto soli pochi giorni fa l'unica sessione di test sempre qui, ha permesso alle squadre di farsi trovare già pronte con meno acqua alla gola al primo appuntamento dell'anno, almeno a livello logistico e organizzativo. La maggior parte del personale è rimasto in Bahrain, stessa cosa per i piloti. Chi è tornato a casa, come gli ingegneri, lo ha fatto per analizzare la montagna di dati raccolti nei test, verificarne la correlazione con i numeri dei computer e soprattutto trovare correttivi per affrontare al meglio questo fine settimana. Il discorso vale per Ferrari che dalle prove è uscita con la consapevolezza di avere ancora del potenziale da trovare con la messa a punto, come è tornato a sottolineare Vasseur, ma anche per gli altri. I test hanno lasciato poche certezze e tante curiosità.

Parere comune è che la Red Bull abbia ricominciato da dove aveva salutato tutti la scorsa stagione, con una macchina da affinare ma già pronta ad andare sui binari e che ha fatto felice entrambi, sia Verstappen che Perez. All'interno del team guidato da Horner hanno provato a farsi un'idea del valore degli avversari, riuscendo più o meno a capire dove possano essere Mercedes e Aston Martin rispetto a loro ma non Ferrari. Intorno alla SF-23 c'è tanta attesa e curiosità quindi, perché la Rossa è sembrata l'unica monoposto per ora ad avere le qualità per tallonare la RB19. Intanto, in attesa che l'azione in pista possa rispondere a qualche punto interrogativo, è arrivata una smentita importante da Alpha Tauri che la squadra italiana non è in vendita.