Primo GP della stagione 2023: si corre sul tracciato del Sakhir, già teatro dei test della scorsa settimana. Gara domenica alle 16 live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW . In pista anche la Formula 2 e la Formula 3. Qui tutto il programma per non perdere nulla del primo e atteso weekend del Mondiale. Oggi le prime libere alle 12.30 da seguire anche con il nostro monitor dei tempi. Sabato la pole in Live Streming su Skysport.it

Al via su Sky e in streaming su NOW la stagione 2023 di Formula 1: appuntamento con la prima tappa del nuovo campionato, il Gran Premio del Bahrain, con la gara in programma domenica 5 marzo alle ore 16 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e, come detto, in streaming su NOW, raccontata da Carlo Vanzini e Marc Gené, con le incursioni dell’insider Roberto Chinchero. In questo primo weekend subito in pista anche la Formula 2 e la Formula 3 commentate da Lucio Rizzica e Marcello Puglisi. Oggi via all'azione in pista con le prime libere della F1 che scattano alle 12.30. Di seguito tutto il programma.