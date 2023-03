Il Team Principal della Ferrari ha fatto il punto a Sky dopo la prima giornata di prove libere focalizzandosi in particolare sull'ala monopilone vista in pista: "Abbiamo fatto solamente un test". Poi ha proseguito così: "La cosa più importante avere un quadro più chiaro del team che lavora qui in pista"

Il Team Principal della Ferrari Frederic Vasseur ha parlato a Sky al termine della prima giornta di prove libere del Gp del Bahrain. Vasseur ha analizzato così quanto fatto in pista della scuderia di Maranello: "Abbiamo dei pezzi da testare, ma la settimana scorsa non siamo riusciti a farlo per determinati motivi. Stamattina abbiamo recuperato parte del programma. Alcuni sono andati in maniera positiva, altri un po' meno".

Leclerc ha usato un'ala posteriore diversa stamattina...

"L'ala posteriore era un pezzo da testare stamattina, ora ci concentreremo sulla preparazione del weekend".

Cosa sei più curioso di capire riguardo a voi e ai vostri avversari in questo weekend?

"Per me, la cosa più importante avere un quadro più chiaro del team che lavora qui in pista. Sono le prime volte che sono in questo ambiente, devo capire le persone e cercare di migliorare per costruire la giusta mentalità. Fino ad ora le sensazioni sono buone, adoro lavorare con loro e spero che la cosa sia reciproca".