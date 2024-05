A un giro dal termine è battaglia tra Bortoleto e Hadjar, ma il francese resiste fino in fondo e vince flag to flag davanti al brasiliano, terzo, soprendentemente, il paraguayano Durksen. Fuori dai punti Maloney, che rimane leader però del campionato con 68 punti, 5 in più di Aron. Antonelli, oggi quarto, è quinto in classifica generale. Prossimo appuntamento fra sette giorni a Monte-Carlo. Il campionato è tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW GP IMOLA, ULTIME NEWS

Inno francese sul podio della Feature Race di Imola anche in Formula 2: vince Hadjar davanti a Bortoleto e Durksen e La gara presenta uno schieramento in un primo momento corretto dalla Direzione Corse, che lo aveva modificato in ragione di alcuni track limits, retrocedendo diversi piloti in griglia (fra i quali anche Kimi Antonelli), poi è stato ripristinato secondo i risultati delle qualifiche. In prima fila il campione uscente della F3 Gabriel Bortoleto, brasiliano del team Invicta, con in testa un casco omaggiante Ayrton Senna nel trentennale della sua tragica scomparsa proprio qui a Imola (e in quel week-end perì anche il povero Roland Ratzenberger). Al suo fianco Ollie Bearman (Prema).

Alle loro spalle parte Kimi Antonelli in seconda fila. Dietro di lui il leader del campionato Maloney (Rodin). Al via scatta benissimo Hadjar, male Bortoleto, ma in testa va Bearman. Perde invece una posizione Antonelli. Trentacinque giri da affrontare con cambio mescole obbligatorio. I piloti partiti con mescole soft a un sesto di gara cominciano a soffrire di degrado e sanno che dovranno andare presto a cambiare gomme, solo a 2/3 di gara si uniformeranno i pit stop e sarà possibile comprendere la bontà delle strategie. Il primo a rientrare è Durksen, seguito da Hadjar, Maloney e Stanek nel corso del settimo giro. Un giro più tardi rientrano tra gli altri Bearman e Bortoleto. Clamorosamente Bearman spegne la macchina al pit e perde un’infinità di tempo. Intanto Antonelli è leader del gruppo, per il giro successivo.

Al giro undici il leader è Hadjar, davanti a Bortoleto, Durksen e Antonelli. Bearman è indietro, oltre la quindicesima posizione. A dieci giri dal termine Crawford attacca e sorpassa Stanek, guadagnando la settima posizione virtuale. A cinque giri dalla fine si completa il giro dei pit stop e dei cambi mescola. Cordeel leader virtuale rientra ed esce col posteriore destro che non è ancora avvitato. Rischio enorme per tutti in pit lane e podio sfumato. Errore clamoroso. In pista intanto Maloney passa Stanek. E nei box anche Marti perde una gomma posteriore, la sinistra, altrettanto pericolosamente… Fioccheranno sanzioni. A un giro dal termine è battaglia tra Bortoleto e Hadjar. Il francese resiste fino in fondo e vince flag to flag davanti al brasiliano, terzo, soprendentemente, il paraguayano Durksen. Fuori dai punti Maloney, che rimane leader però del campionato con 68 punti, 5 in più di Aron. Antonelli, oggi quarto, è quinto in classifica generale. Prossimo appuntamento fra sette giorni a Monte-Carlo.