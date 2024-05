Il francese della Trident porta a casa la prima vittoria stagionale. Il terzo posto davanti a Browning vale a Fornaroli la leadership solitaria del campionato con 52 punti, +3 sul diretto avversario. In terza posizione in classifica i due uomini Prema Beganovic e Minì (oggi sesto) a quota 45. Prossimo appuntamento a Monte-Carlo fra una settimana. Il campionato è tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW

Sami Meguetounif vince la Feature Race della Formula 3 a Imola davanti a Goethe e Fornaroli , con l'italiano leader solitario della classifica. Come volevasi dimostrare, in Gara Sprint di Fomula 3 anche a Imola i giochi sono stati fatti a bocce ferme dopo la corsa. E’ infatti arrivata a gara conclusa l’attesa penalità inflitta a Leon (Van Amersfoort), che lo ha privato della vittoria, mentre contemporaneamente sono state cancellate le sanzioni di 5” inflitte a Tramnitz (MP) e Goethe (Campos), con quest’ultimo salito sul podio virtuale da vincitore. In gara due prime due file monopolizzate dalle straordinarie prove di qualifica della Trident, che ha occupato le prime tre piazzole. Ramos in pole, affiancato da Fornaroli. Subito dietro Meguetounif. Gli altri due leader del campionato Browning (Hitech) e Minì (Prema), rispettivamente schierati in quinta e terza fila. Allo spegnimento dei semafori è grande la bagarre nelle file centrali, ma tutti sfilano senza correre rischi. Davanti le tre Trident con Ramos a guidare il gruppo. Minì pattina al via e perde invece sei posizioni.

Al terzo giro Fornaroli passa a condurre, Ramos lo segue a pochi decimi, dietro Meguetounif sembra seguire una precisa strategia e tiene il gruppo a 1”9. Al quarto passaggio Goethe cambia passo e sale in terza posizione. Il tedesco ha un ritmo infernale e in un altro giro si ritrova alle spalle del battistrada. Fornaroli al quinto giro sembra avere un improvviso calo di potenza, forse un problema al cambio, e scivola in quinta posizione. All’ottavo giro Smith va in testa coda, poi riprende la marcia, mentre Fornaroli sembra aver risolto i propri problemi e cerca di attaccare Lindblad. Approfittando delle disavventure altrui, a dodici giri dal termine Minì recupera tre posizioni e torna nono. Mentre Fornaroli sorpassa Lindblad e dalla quarta posizione vede il posteriore della monoposto del compagno di squadra Meguetounif. Alle spalle del piacentino arriva minaccioso Browning. Minì ottavo. Goethe leader a metà corsa con un vantaggio di 1”8 sulle tre Trident. In un paio di giri Goethe porta il gap a 2”3, dietro Minì risale fino alla settima posizione. Alla quattordicesima tornata Fornaroli si porta in terza piazza sorpassando Ramos e lasciandolo davanti a Browning per un giro, poi il britannico passa.