Quella della Ferrari è una scelta che non ci piace per lo spettacolo, ma concreta e consapevole vista la forza della Red Bull. Ogni punto conquistato, in attesa degli aggiornamenti che arriveranno presto, è prezioso. Curioso per vedere la strategia di gara e vedere se ci sarà l'attacco alle prime posizioni. Guarda il video. Tutto il weekend è live su Sky Sport F1 e in streaming su NOW

GP BAHRAIN: HIGHLIGHTS QUALIFICHE