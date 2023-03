Piccolo allarme in avvio di Q1. Le qualifiche in Bahrain sono state interrotte dopo che la Ferrari di Charles Leclerc ha perso dei pezzi. La bandiera rossa è durata qualche minuto per consentire la rimozione dei detriti dalla pista. I due pezzi, volati dopo un bloccaggio e a causa del tracciato sconnesso sul rettilineo dei box, sono parti dell’ala anteriore e anche delle brake ducts. Nel Q3 il monegasco chiude terzo ma scende prima della fine dalla SF-23: ecco il perché



SALTANO PEZZI DALLA SF-23:VIDEO - HIGHLIGHTS