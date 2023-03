Carlos Sainz commenta il quarto posto nelle qualifiche del GP del Bahrain, che ha aperto il Mondiale 2023: "Mi aspettavo di più dopo i test, ma oggi il livello è migliorato rispetto a venerdì. Siamo tutti vicini, proveremo anche con la strategia a essere con i primi. La differenza la farà il degrado della gomma". Tutto il weekend è live su Sky Sport F1 e in streaming su NOW

"Dopo i test speravo di più, ma venerdì è stata una giornata difficile. Mi stavo ancora riprendendo, oggi il livello è stato più decente. Vanno tutti piuttosto veloci, la differenza in gara la farà il degrado delle gomme. E' una pista complicata e il degrado non è il nostro punto di forza. L'Aston Martin sarà forte, ma anche noi spero che lo saremo. Ci proveremo anche con la strategia. La qualifica è stata tirata, tante macchine con tempi simili. In gara la Red Bull forse ha una marcia in più, ma subito dietro c'è un bel gruppo e ci siamo anche noi".