La F1 riparte dal solito Max Verstappen, che partirà dalla pole per la 21^ volta in carriera. In Bahrain la Ferrari fa una scelta lungimirante, con l'obiettivo di avere le armi per lottare con l'Aston Martin di Alonso. Perchè il campionato sarà lunghissimo. Semaforo verde alle 16: tutto live su Sky Sport F1 e in streaming su NOW

Si riparte da lui, da Max Verstappen, ma forse è il risultato più scontato di tutti analizzando la prima qualifica dell'anno. Una pole position, la ventunesima in carriera, arrivata grazie anche un regalo inaspettato della Ferrari. E qui la sorpresa è doppia. Motore su a sprigionare tutti i cavalli di questa nuova power unit la SF-23 non ha certo sfigurato contro i cannibali avversari. Ma nonostante la certezza che si potesse lottare per la pole come tante volte è successo l'anno scorso, Charles Leclerc ha deciso di rinunciare al suo ultimo tentativo in Q3 e fare solo da spettatore casco in testa e spalla appoggiata a una delle pareti del suo box mentre gli altri si scannavano ancora in pista, lottando per una prima fila che è diventata così tutta blu.

Scelta sofferta ma lungimirante e matura quella di salvare una gomma soft in ottica gara. La Red Bull potrebbe essere di un altro pianeta e avere tutte le armi per lottare con Fernando Alonso e l'Aston Martin sarà fondamentale. Il monegasco, e non solo lui, porta ancora nei ricordi le cicatrici di una stagione, la scorsa, in cui per strada la domenica si son persi fin troppi punti. Un campionato lunghissimo da 23 gare non si vince né perde in Bahrain, lo aveva già detto il nuovo team principal Vasseur qualche giorno fa, e la decisione presa in questo primo sabato dell'anno è in linea con questa filosofia da fondisti, ma soprattutto realisti.