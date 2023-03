La prima gara della stagione ha confermato le difficoltà della Mercedes e messo in luce soprattutto quelle di Hamilton, al quale è mancato soprattutto in avvio la tranquillità e il feeling sia per difendere che per attaccare. E nel duello con Alonso è di conseguenza sembrato molto al di sotto delle sue capacità. La F1 torna il 19 marzo con il GP dell'Arabia Saudita: diretta Sky