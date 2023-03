Formula 1

Il Mondiale 2023 si è aperto in Bahrain con il primo appuntamento dell'anno. Verstappen trionfa, ritiro per Leclerc al giro 41. Contatto tra le Aston di Alonso e Stroll in partenza, Nando scatenato su Hamilton e Sainz. Ecco le foto e i momenti salienti del GP di Sakhir. VIDEO: IL RITIRO DI LECLERC - GP BAHRAIN, CRONACA E HIGHLIGHTS