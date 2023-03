Lewis Hamilton commenta il 5° posto raccolto con la Mercedes nel GP di apertura del Mondiale in Bahrain: "Sapevamo di non essere veloci, siamo arrivati in coda alle Aston Martin e questo è positivo, ma loro al momento sono davanti a noi. Dobbiamo lavorare molto". Il Mondiale torna tra due settimane in Arabia: tutto live su Sky Sport F1 e in streaming su NOW

