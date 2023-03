Fernando e il suo terzo posto in Bahrain dimostrano ancora una volta che l'età non conta. La sua Aston Martin incanta e alimenta anche qualche dubbio, come quelli di Horner, team principal della fenomenale Red Bull. Anche in Mercedes non si capacitano della forza mostrata dalla "verdona". In Ferrari hanno invece altro a cui pensare, con l ritiro di Leclerc definito scioccante da Vasseur. La Rossa è al momento davvero indecifrabile, ma bisogna aspettare

Che dire, è stato un super Fernando Alonso. L'età non conta, vederlo correre così è FE NO ME NA LE... Una grande Aston Martin, non c'è che dire. Horner, team principal della Red Bull. l'ha buttata lì, dicendo "forme molto familiari" quelle dell'AMR23 alla RB19. Di certo in Astron hanno seguito la strada Red Bull. Lo stesso Wolff, boss della Mercedes, non si capacita della forza mostrata dalla 'verdona' in Bahrain: "Hanno tutto il nostro retrotreno e guarda come vanno". Toto così ha tirato una pesante frecciata ai propri ingeneri.

"Fa un campionato a parte così"

Lo ha detto parlando della Red Bull un malinconico Leclerc, che ha fatto tutto bene e che il podio praticamente in tasca si è dovuto arrendere un ritiro scioccante (stando alla definizione data dal team principal Vasseur) dopo un inverno con zero problemi al banco.Una Ferrari troppo brutta per essere vera e soprattutto troppo indecifrabile. Ad esempio nella gestione gomme, con il problema all'inverso rispetto ai test.. viene quasi da dire boh e aspettare una pista completamente diversa come quella dell'Arabia Saudita.

La Red Bull fa davvero paura, ma diamo fiducia alla Ferrari

Chiaramente la Red Bull che Max definisce forte per il peso che hanno eliminato, fa paurissima. Verstappen ha chiuso una gara da dare appuntamento a tutti alla prossima stagione, ma sono davvero curioso di vedere la reazione Rossa, perché quella totale fiducia nel progetto evidenziata con un grandissimo -e quasi pareva eccessivo- entusiasmo di quel 14 febbraio, non può essere figlio di follia.. Quindi Keep Calm & Keep Pushing.

E gli altri...

Bravissima Alfa a punti con Bottas così come Gasly con Alpine da ultimo a punti e Super Albon con una Williams da top ten. Bene Sargeant, ingiudicabile Piastri, da dargli tempo a De Vries, per quanto riguarda i debuttanti