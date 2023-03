Saif Muhammad bin Salim, figlio del presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem, è deceduto a seguito delle ferite riportate in un incidente stradale a Dubai. A confermare la terribile notizia è stata la Federazione Automobilistica degli Emirati. Il ragazzo aveva solo 29 anni ed era un appassionato di auto come il padre

Il mondo della Formula 1 in lutto. Nelle ultime ore, Saif Muhammad bin Salim, figlio del presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem, è deceduto in seguito a un incidente stradale avvenuto nella giornata di martedì, 7 marzo, a Dubai. A comunicare la notizia è stata la Federazione Automobilistica degli Emirati attraverso i propri account social: "L'Emirates Automobiles Organization porge le sue più sentite condoglianze a Saif Mohammed Ahmed bin Salim, presidente della Federazione Internazionale Automobilistica (FIA), per la morte del defunto Saif Muhammad bin Salim".