La F1 ha annunciato che il GP d’Austria ha rinnovato il suo contratto di partecipazione al Mondiale fino al 2027 compreso. L’appuntamento del Red Bull Ring è tornato in calendario nel 2014, mentre la gara di questa stagione si disputerà nel weekend tra 30 giugno e 2 luglio. La F1 nel fine settimana è a Jeddah: tutto in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

