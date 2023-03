Si va in pista a Jeddah per la prima sessione di prove libere. Regolarmente al suo posto Verstappen, il campione della Red Bull è arrivato in Arabia Saudita con un giorno di ritardo. Weekend già importante per la Ferrari dopo le difficoltà in Bahrain, Leclerc scatterà con una penalità per la sostituzione della centralina. Tutto il weekend è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW