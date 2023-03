Il monegasco sconterà 10 posizioni di penalità dopo le qualifiche del sabato: "Non è andata male, il feeling è stato buono anche se le Libere sono state di difficile interpretazione. Il passo gara sembra migliore rispetto al primo GP". Tutto il weekend è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

Nono tempo nelle Libere, per un Charles Leclerc che partirà comunque con 10 posizioni di penalità per il cambio della centralina, la terza della stagione. Come sarà il weekend del ferrarista? In attesa delle qualifiche, Leclerc ha parlato così delle prime impressioni dopo le Libere del venerdì: "Non credo che sia andata troppo male onestamente, il feeling è stato piuttosto buono, ma è difficile interpretare le prestazioni - sono state le sue parole -. Tutti hanno fatto cose diverse, a livello di peso e di potenza".