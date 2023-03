Sui social l'annuncio della fine della collaborazione con la performance coach che in questi anni è stata sempre al fianco del sette volte campione del mondo: "Sono un atleta più forte e una persona migliore grazie a te, non vedo l'ora di sapere cosa ti riserverà il futuro". Tutto il weekend dell'Arabia Saudita è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

È praticamente stata la sua ombra dal primo giorno, ma d’ora in poi Lewis Hamilton non avrà più al suo fianco Angela Cullen. Dopo 7 anni di collaborazione in Mercedes, infatti, il pilota britannico ha annunciato sui social network che non potrà più contare sulla performance coach che lo ha costantemente supportato in queste stagioni, nei momenti dei trionfi di Lewis come nelle fasi più complicate delle ultime stagioni. “Negli ultimi sette anni Angela è stato al mio fianco - si legge su Instagram - spingendomi ad essere la migliore versione di me stesso. Sono un atleta più forte e una persona migliore grazie a lei. Quindi oggi spero che vi uniate a me nell'augurarle il meglio mentre compie i suoi prossimi passi per inseguire i suoi sogni. Grazie di tutto Ang, non vedo l'ora di vedere cosa ti riserva il futuro”.