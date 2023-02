La MotoGP 2023 su Sky: Sprint Race e due nuovi GP

La MotoGP 2023 sarà una stagione piena di novità, grazie all'introduzione della Sprint Race, due nuovi Gran Premi e la presenza di un campione del mondo italiano come Bagnaia su Ducati. Proprio per questo la squadra di Sky ha preparato una copertura speciale, una nuova sigla firmata Jovanotti e rubriche inedite per portarvi dentro al paddock, tra cui "Parto in Quarta" che vedrà protagonista Fabio Quartararo LA STAGIONE DEI MOTORI SU SKY - LA NUOVA SIGLA Condividi

La squadra di Sky Sport MotoGP è pronta per raccontarvi una stagione ricca di novità, arricchita dalla presenza di un campione del mondo italiano come Pecco Bagnaia, che correrà con il numero 1 sulla sua Ducati. Il calendario 2023 è composto da 21 Gran Premi, tutti da vivere in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW, nei quali sarà possibile seguire tutte le gare delle tre classi (MotoGP, Moto2 e Moto3). Il Motomondiale scatta il 26 marzo a Portimao e si chiude il 26 novembre con l’appuntamento finale a Valencia. Ci saranno tre grandi novità, che renderanno questa stagione unica: l'introduzione della Sprint Race al sabato e due Gran Premi inediti in Kazakistan e in India.

Il calendario del Motomondiale 2023 su Sky e in streaming su NOW

La novità della Sprint Race In MotoGP parte la sfida a Pecco Bagnaia, campione del mondo in carica grazie a un 2022 straordinario. Su Sky Sport MotoGP (canale 208, anche in streaming su NOW) sarà una stagione rivoluzionaria per la Top Class, con il nuovo formato delle Sprint Race che si correranno sabato pomeriggio in tutti i GP della stagione e con le qualifiche in programma al mattino dopo la terza sessione di prove libere. Le Sprint Race di Portogallo, Argentina, Stati Uniti, Spagna, Francia e Italia saranno anche in chiaro su TV8. Il Motomondiale nei paddock d’Europa sarà introdotto dalla nuova sigla di Jovanotti, sarà raccontato dalla terrazza dello Sky Truck, l’unico studio mobile con vista sui circuiti, e sarà arricchito dalla Sky Sport Bike, per agevolare le analisi tecniche, e dallo Sky Sport Tech, per analizzare nel dettaglio le moto e la guida dei piloti.

Il calendario del Superbike 2023 su Sky e in streaming su NOW

La nuova sigla di Jovanotti La MotoGP inaugura con il 2023 la sua nuova identità musicale. Continua infatti la collaborazione amichevole con Jovanotti che insieme a Guido Meda ha identificato nel brano "Si fa bello per te" la nuova sigla della MotoGP. Il pezzo ha le parole adatte, ha ritmo ed energia, fa un largo uso dei bassi e ha un ritornello ed un coro che restano impressi al primo ascolto.

La rubrica "Parto in Quarta" Il primo GP in Portogallo (26 marzo) vedrà inoltre la nascita della rubrica "Parto in Quarta", che nei pre-gara vede protagonista Fabio Quartararo che parlerà di sé e della corsa che sta per affrontare. E ancora: la novità della Sprint Race godrà nelle prime 6 gare della stagione di trasmissione in diretta e in chiaro anche su TV8.

Tutti gli approfondimenti Tra novità e conferme, sarà sempre ricco il palinsesto degli approfondimenti di Sky Sport dedicati alle due ruote e raddoppieranno le produzioni originali. Si rinnova l’appuntamento domenicale con Race Anatomy MotoGP, condotto da Cristiana Buonamano, subito dopo il post gara, che sposta il suo baricentro dallo studio alla pista e che l’anno scorso ha raddoppiato gli ascolti rispetto al 2021. Ogni weekend di gara da non perdere anche Talent Time (il venerdì e il sabato), Grid (nel pre gara), Zona Rossa (nel post gara). Arriverà "Parto in Quarta", la nuova rubrica sviluppata in collaborazione con Beta con la partecipazione straordinaria di Fabio Quartararo. Torneranno Social Media Rider, il format curato da Rosario Triolo che con ironia racchiude il meglio delle attività social di tutti i piloti e degli addetti ai lavori del Motomondiale, e Wheels, condotto da Guido Meda e dedicato alle prove su strada e su pista di auto e moto di produzione e da corsa. E poi anche: Passione MotoGP, Top Riders, Storie di GP e Paddock Pass.

La squadra di Sky Sport MotoGP guidata da Guido Meda, vicedirettore di Sky Sport e responsabile dei motori

La squadra di Sky Sport MotoGP Guido Meda, vicedirettore di Sky Sport e responsabile dei motori, racconterà la MotoGP insieme a Mauro Sanchini. Le telecronache di Moto2 e Moto3 saranno affidate a Rosario Triolo e Mattia Pasini, che si alternerà con Federico Aliverti in caso di impegni sportivi. Vera Spadini condurrà gli approfondimenti pre e post gara di Paddock Live Show, mentre Sandro Donato Grosso e Antonio Boselli saranno gli inviati per gli aggiornamenti e le interviste dai box. Al racconto della Superbike, Edoardo Vercellesi e Max Temporali.