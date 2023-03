Il messicano della Red Bull, con il compagno di squadra Verstappen messo fuori causa da un problema all'albero della trasmissione, centra nuovamente la pole in Arabia Saudita con un gran tempo: 1:28.265. Riviviamo il giro decisivo a Jeddah. Tutto il weekend è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

GP ARABIA SAUDITA, HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE