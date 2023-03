Si va verso la seconda gara della stagione di F1. Dal poleman Perez a tutto lo schieramento di partenza, dalle gomme alle condizioni meteo: qui tutte le news prima del via. Il GP è in diretta oggi alle 18 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . E alle 23 non perdere Race Anatomy!

Stiamo per vivere un'altra domenica di motori imperdibile su Sky e in streaming su NOW: alle 18, live dall'Arabia Saudita, il secondo appuntamento del Mondiale di Formula 1. A Jeddah, dove il Circus arriva per il terzo anno, Perez su Red Bull e partirà davanti ad Alonso e Russell. La Ferrari di Sainz scatterà 4°, mentre Leclerc 12esimo a causa della penalità di 10 posizioni per la sostituzione della centralina dopo un super secondo posto in qualifica. E il campione Verstappen? Si è dovuto fermare per un problema nel Q2 e partirà solo 15esimo. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per una gara spettacolare.