In corso la seconda prova del Mondiale sul circuito cittadino di Jeddah. Alonso parte come un fulmine, poi arriva la penalità per non essersi posizionato correttamente in griglia. Rimonta da record di Verstappen, vince Perez che si porta in testa al Mondiale. Ferrari che devono accontentarsi del 6° e 7° posto. Ecco le foto dei momenti salienti della gara

GP ARABIA, GLI HIGHLIGHTS