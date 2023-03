I dati del GP di Arabia

Prima parte del GP dell’Arabia Saudita: Perez passa Alonso e si piazza in testa. E fin qui, poche sorprese. Il messicano vola via? No, al momento dell’ingresso della safety car, al 17° giro, ha un vantaggio di 5”9 su Fernando. Beh, in fondo questa Aston Martin si difende bene: 5”9 in 14 giri (Perez ha passato Alonso al 3° giro) fa 4 decimi al giro. Tanto, ma non un gap catastrofico. La Safety Car rientra ai box: si riparte, in un paio di giri Verstappen si porta alle spalle di Alonso e lo passa al 25° giro, abbassando il giro veloce in gara di mezzo secondo (1’32”933). E qui comincia lo show, perché Verstappen prova ad andare a prendere Perez. Lo sappiamo come è andata: non ci è riuscito, ma i due Red Bull, nel tirare allo spasimo (dal 25° al 37° giro hanno migliorato il giro veloce 10 volte!) hanno dato un assaggio di un vantaggio ben diverso dai 4 decimi al giro mostrato da Perez nella suddetta parte di gara. Nell’intervallo citato qui sopra, dal 25° al 37° giro (poi si sono lievemente calmati…), il gap di Alonso da Verstappen è salito da 0”860 a 13”671. Facciamo una media: 12”811 secondi in 12 giri…non serve nemmeno la calcolatrice: un secondo al giro, ben diverso dai 4 decimi della prima parte di gara.