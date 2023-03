Si corre a Melbourne, riparte la sfida a Red Bull

Down under, giù di sotto. Lo dici e pensi all’Australia, dove la Formula 1 va in scena questa settimana. Ma quest’anno anche i ricordi della festa Ferrari di dodici mesi fa, quando Charles Leclerc si era portato a casa di forza pole, vittoria e giro veloce sono un po’ da mondo al rovescio, o pugno allo stomaco soprattutto per lui, pensando a quanto mostrato dalla Rossa nelle prime due uscite stagionali.



Jeddah ha fatto persino vedere un’involuzione rispetto al 2022 e i tempi cronometrici sono lì a dimostrarlo. La SF-23 in qualifica non va male, poi è in gara che non riesce a generare il carico giusto e i due ferraristi ne pagano le conseguenze sul passo, soprattutto con le gomme più dure. E’ tutta questione di fondo: a Maranello non sono ancora riusciti a risolvere i problemi dei saltellamenti e quindi questo poi limita e compromette le scelte aerodinamiche e di setup.