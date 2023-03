Per molti piloti Melbourne è stata sempre la gara che ha aperto il Mondiale, anche per Alonso che qui debuttò nel marzo del 2001. Curioso che qui un mese dopo nacque Oscar Piastri, che oggi con la McLaren si ritrova in pista proprio con l'inossidabile spagnolo. Ma sono tanti i temi e le curiosità del terzo weekend della stagione: tutto in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

GP AUSTRALIA, LA DIRETTA DELLE PROVE LIBERE